Komisyon, düşünce kuruluşlarını dinleyecek

BERAT TEMİZ ANKARA - “Terörsüz Türkiye” sürecinde TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12’nci toplantısını çarşamba günü gerçekleştirecek.

Daha önceki toplantılarda STK’lar, akademisyenler, siyasetçiler ve meslek örgütlerini dinleyen komisyon bu hafta ise Türkiye’nin güvenlik politikalarına ve demokratikleşme sürecine ilişkin fikirleriyle öne çıkan düşünce kuruluşlarının temsilcilerini dinleyecek.