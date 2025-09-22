Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Komisyon, düşünce kuruluşlarını dinleyecek

Komisyon, düşünce kuruluşlarını dinleyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Komisyon, düşünce kuruluşlarını dinleyecek
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. toplantısında, güvenlik ve demokratikleşme konularında uzman düşünce kuruluşlarının temsilcilerini TBMM’de ağırlayacak.

BERAT TEMİZ ANKARA - “Terörsüz Türkiye” sürecinde TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12’nci toplantısını çarşamba günü gerçekleştirecek.

Daha önceki toplantılarda STK’lar, akademisyenler, siyasetçiler ve meslek örgütlerini dinleyen komisyon bu hafta ise Türkiye’nin güvenlik politikalarına ve demokratikleşme sürecine ilişkin fikirleriyle öne çıkan düşünce kuruluşlarının temsilcilerini dinleyecek.

