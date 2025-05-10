Komisyona bilgi verdiler! Google siteleri suçladı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google’ın arama motoru algoritmalarında yaptığı son değişikliklerin medya ekosistemine etkilerini değerlendirmek üzere şirket yetkililerini dinledi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Komisyona davet edilen Google yetkilileri, algoritma değişikliği sebebiyle kapanan ya da kapanmanın eşiğine gelen web sitelerini gerekli parametrelere uyum sağlayamamakla suçladı. Algoritma değişikliğinde meydana gelen dalgalanmanın doğal bir süreç olduğunu iddia eden Google şirketi avukatlarından Gönenç Gürkaynak, web sitelerindeki içeriklerin bir emek ürünü ya da katma değer olup olmadığından bağımsız çok fazla faktörün devreye girdiğini söyledi.

“Sayfa hızlı yükleniyor mu?”, “Sayfanın kendisi ‘credible (güvenilir)’ içerikli bilgiye yuva olabilecek?” şeklindeki kriterlerin güncelleme sırasında yerine getirilmesi gerektiğini ifade eden Gürkaynak, çekirdek güncellemede bu kriterlerin sağlanamamasının dramatik bir etki doğurabildiğini belirtti.

"BELLİ YAYINCILARA ODAKLANARAK GÜNCELLEME YAPMIYORUZ"

Google Arama Sözcüsü John Müller de “Kalite Radar Kılavuzu” ile düzenli güncellemelerin yapıldığını ve bunların kullanıcı beklentileri

ile alınan geri bildirimler üzerinden gerçekleştirildiğini aktardı.

Müller, “Burada değerlendiricilerin içeriği uzmanlık, deneyim, yetkinlik ve aynı zamanda güvenilirlik olmak üzere dört ana unsur üzerinden değerlendirmesini istiyoruz. Kalite deneyiminde bireysel olarak veya tekil olarak kelimeler üstünde durmuyoruz. ‘Sayfa ne kadar hızlı yükleniyor?’ ve bununla ilgili ortaya çıkan ‘ne kadar güvenilir bilgiye erişildiği’ üzerinde duruyoruz. Dolayısıyla, biz burada spesifik olarak belli yayıncılara odaklanarak bu güncellemeleri yapmıyoruz. Herhangi birinin lehine veya aleyhine olacak şekilde politikalarımızı değiştirmek, bu dokümantasyonu manipüle etmek, bizim açımızdan imkânsız” şeklinde savunma yaptı.