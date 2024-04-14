Kontağını açık bıraktı, hırsıza davetiye çıkardı: Hem aracından hem 2 milyon lirasından oldu

İstanbul'da bir vatandaş içinde 2 milyon lirası bulunan aracını kontağını açık bırakıp, inince hırsıza davetiye çıkardı. Hırsız araçla birlikte kısa sürede yakalanırken 1 milyon 950 bin lira buhar oldu. Polisler kalan para için çalışma başlatırken hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün saat 22.42 sıralarında meydana gelen olayda, Ercan Giray (44) isimli bir şahıs aracı ile cadde üzerinde çanta almak için durdu.

Aracın torpido kısmında çanta içerisinde 2 milyon TL nakit para bulunuyordu.

İŞLETMENİN AYLIK HASILATIYMIŞ

Torpido kısmanda 2 Milyon TL olan aracından inen Giray, aracını üzerinde kontak açık şekilde bıraktı. O sırada cadde üzerinden gelen bir şahıs aracı çalarak kaçtı. Otomobilinin çalındığını anlayan Ercan Giray, polisi arayarak ihbarda bulundu. Giray polis ekiplerine Şamlar’da bulunan bir piknik alanı işletmecisi olduğunu, aracı içerisinde bulunan 2 milyon TL'nin bu işletmenin aylık hasılatı olduğunu ifade etti. Polis ekipleri ihbar üzerine şüpheli şahsı yakalama çalışması başlattı.

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ARAÇLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranan şahsın 00.09 sıralarında Bolluca’da bir benzin istasyonundan çaldığı araca yakıt aldığını belirlendi. Araç ile İmrahor Meydan’da görülen şahıs kovalamaca sonrası yakalandı. Araç içerisinde yapılan kontrollerde ise şüpheli şahsa ait 3.7 gram narkotik madde ele geçirildi.

1 MİLYON 950 BİN LİRA BUHAR OLDU

Ekipler tarafından yakalanan şüpheli şahıs Özcan Elbir Elde (26) ve çalınan araç çekici ile Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Ercan Giray’a ait aracın torpido siyah el çantası içerisinde toplamda 54 bin 650TL nakit para ele geçirildi. Giray’ın 1 milyon 950 bin TL’si ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, hırsızın aracı çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.