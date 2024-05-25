Kontrolden çıkan kamyon 4 otomobili biçti! Anbean kamerada

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Mayıs 2024 12:52 - Güncelleme: 25 Mayıs 2024 13:16 - Güncelleme:

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Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan kamyon önce yol kenarında park halindeki 2 otomobile, ardından da oto galerideki 2 araca çarptı. O anlar kameralara da yansıdı.