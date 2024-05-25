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Kontrolden çıkan kamyon 4 otomobili biçti! Anbean kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafik Kazası, Kamyon, Güvenlik Kamerası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan kamyon önce yol kenarında park halindeki 2 otomobile, ardından da oto galerideki 2 araca çarptı. O anlar kameralara da yansıdı.

D400 karayolu Kadıoğlu kavşağı ilerisinde Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 07 UK 850 plakalı kamyon, yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı.

4 ARAÇTA DA MADDİ HASAR VAR

Daha sonra oto galeri dükkanına yönelen kamyon, galeride bulunan araçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken, kamyonun çarptığı 4 araçta da maddi hasar meydana geldi.

ANBEAN KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun yol kenarında araçlara çarpıp üzerinden geçtiği, galerideki 2 otomobile de çarparak durması yer aldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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