Kontrolden çıkan minibüs 150 metreden düştü! Çok sayıda yaralı var

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıkarak150 metreden dereye yuvarlandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü mevkiinde yaşandı. Çıkrıkdüzü yaylasından ilçe merkezine doğru gitmekte olan Enver Üstün (62) yönetimindeki minibüs rampadan inerken Yeşilköy köyü mevkiinde kontrolden çıktı.

150 METREDEN DÜŞTÜLER

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre mesafeden dere yatağına yuvarlanan ve burada bir ağaca çarparak duran minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, Jandarma ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kazada sürücü Üstün ile yolcu olarak bulunan Ebrar Üstün ve Hafza İnce ağır yaralanırken, Lerzan Üstün, Reyhan İnce ve Ömer İnce hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Gümüşhane ve Kürtün Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.