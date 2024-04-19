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'Konuş, sen nerelisin' diyen DEM Partiliye soruşturma

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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31 Mart yerel seçimlerinde oy vermek için okula giden asker ve polislere 'Konuş, sen nerelisin?' diyen DEM Partili Süleyman Salğucak'ın Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.

31 Mart yerel seçimlerinde oy vermek için Şırnak Ömer Keçecigil Okuluna giden asker ve polis personellerine 'Konuş, sen nerelisin?' diyen DEM Partili Süleyman Salğucak hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Avukat Ramazan Demir, taşımalı seçmen olduğunu düşündüğü kişilere 'Konuş sen nerelisin?' diyerek tepki gösteren 61 yaşındaki Salğucak'a soruşturma açıldığını duyurdu.

'SEÇİM KANUNUNA MUHALEFETTEN' SORUŞTURMA AÇILDI

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak savcılığı 'Konuş, sen nerelisin' sözünden dolayı Süleyman Salğucak'a 'Seçim kanununa muhalefetten' soruşturma açmış" diye belirtti.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Salğucak hakkında 'Seçim kanununa muhalefet' ve 'Seçmenin oy kullanmasını engelleme' iddialarıyla ilgili soruşturma açtı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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