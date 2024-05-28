Köpeğe çarpamamak manevra yapan otomobil takla attı: 5 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil sürücüsünün köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kozan-Adana Karayolu Hacıahmetli mevkiinde iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü Toyoto marka 80 AGD 111 plakalı otomobil ile ilerlediği sırada önüne köpek çıkınca direksiyonu kırdı.
TARLAYA UÇTULAR
Sürücünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolun kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2’si çocuk 5 kişyi hastaneye kaldırdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı