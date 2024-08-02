Köpeğe eziyet eden şahıs tutuklandı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Ağustos 2024 17:44 - Güncelleme: 2 Ağustos 2024 17:59 - Güncelleme:

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Eskişehir’de köpeğe eziyet edip, daha sonra da kendini video kaydına alanları tehdit eden Y.K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şahıs muhabirlere "Eziyet etmedim, sadece böyle tuttum" dedi.