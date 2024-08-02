Köpeğe eziyet eden şahıs tutuklandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eskişehir’de köpeğe eziyet edip, daha sonra da kendini video kaydına alanları tehdit eden Y.K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şahıs muhabirlere "Eziyet etmedim, sadece böyle tuttum" dedi.
Eskişehir'de köpeğe şiddet uyguladığı ve kendisini görüntüleyen kişileri tehdit ettiği suçlamasıyla 2'nci kez gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Y.K. (28), savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. İfadesi alınan şahıs, mahkemece 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçlamasıyla tutuklandı.
"SADECE TUTTUM" DEMİŞTİ
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen Y.K. isimli şahıs muhabirlerin sorusuna, “Köpeğe ben eziyet etmedim arkadaşım. Sadece böyle tuttum” demişti.
ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Şahıs önceki gün köpeğine eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Ardından da Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı