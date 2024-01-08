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    KPSS sınav sonuçları açıklandı, tercih sonuçları nereden öğrenilecek?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023/2 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından öğrenebilecekler.

    KPSS sınav sonuçları açıklandı, tercih sonuçları nereden öğrenilecek?
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    KPSS 2023/2 tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. 27 Aralık tarihine kadar tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

    KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

    20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 08 Ocak 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

    KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından öğrenebileceklerdir.

    Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.

    KpssSınav Sonuçları2023
    Haberler > Gündem > KPSS sınav sonuçları açıklandı, tercih sonuçları nereden öğrenilecek?
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