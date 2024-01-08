İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam!

8 Ocak 2024 15:28 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 15:34

İstanbul'da toplu ulaşım için zam haberi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. İşte zam sonrası İstanbul'daki toplu ulaşımda yeni tarifeler...

TAKSİ İNDİ BİNDİ 90 TL OLDU

Buna göre, taksi indi-bindi ücreti ise 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Minibüs fiyatları ise 15 TL ile 20 TL arasında değişen ücretlere yükseldi. Minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 TL oldu.

SERVİS ÜCRETLERİ

0-1 km okul servisi 1665 lira, 1-3 km 1783 lira, 3-5 km 1926 lira, 5-7 km 2008 lira, 7-9 km 2117 lira, 9-11 km 2451 lira, 11-13 km 2821 lira, 13-15 km 2965 lira, 15-17 km 3199 lira, 17-19 km 3384 lira, 19-21 km 3600 lira, 21-23 km 3750 lira, 23-25 km 3896 lira oldu.

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