Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.

    İstanbul&#039;da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam!
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'da toplu ulaşım için zam haberi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. İşte zam sonrası İstanbul'daki toplu ulaşımda yeni tarifeler...

    TAKSİ İNDİ BİNDİ 90 TL OLDU

    Buna göre, taksi indi-bindi ücreti ise 70 TL'den 90 TL'ye çıkarıldı. Minibüs fiyatları ise 15 TL ile 20 TL arasında değişen ücretlere yükseldi. Minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 TL oldu.

    SERVİS ÜCRETLERİ

    0-1 km okul servisi 1665 lira, 1-3 km 1783 lira, 3-5 km 1926 lira, 5-7 km 2008 lira, 7-9 km 2117 lira, 9-11 km 2451 lira, 11-13 km 2821 lira, 13-15 km 2965 lira, 15-17 km 3199 lira, 17-19 km 3384 lira, 19-21 km 3600 lira, 21-23 km 3750 lira, 23-25 km 3896 lira oldu.

    Ayrıntılar geliyor...

    IstanbulTaksiZamServisToplu TaşımaMetrobüs
    Haberler > Ekonomi > İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bakan Bolat’tan fırsatçılara net uyarı: Elimiz üzerinde - EkonomiBakan Bolat’tan fırsatçılara net uyarı: Elimiz üzerinde50 trilyon dolarlık buluşma! - Ekonomi50 trilyon dolarlık buluşma!İstanbul’da toplu ulaşım için istenilen zam - Ekonomiİstanbul’da toplu ulaşım için istenilen zamBorsadan çıkış sürüyor: Küçük yatırımcıdan sonra sıra 'baronlar'da - EkonomiBorsadan çıkış sürüyor: Küçük yatırımcıdan sonra sıra 'baronlar'daFahiş fiyat ve stokçulukta 2023 bilançosu - EkonomiFahiş fiyat ve stokçulukta 2023 bilançosuKimyada yerli atak! Karadeniz gazından gübre üretilecek - EkonomiKimyada yerli atak! Karadeniz gazından gübre üretilecekTürkiye ile Türk dünyası birbirine bağlanacak! Zengezur Koridoru 2028'de tamam - EkonomiTürkiye ile Türk dünyası birbirine bağlanacak! Zengezur Koridoru 2028'de tamamDondurma düzenlemesi Resmi Gazete'de - EkonomiDondurma düzenlemesi Resmi Gazete'deTürkiye'nin notu 'pozitif'e dönecek mi? - EkonomiTürkiye'nin notu 'pozitif'e dönecek mi?Türkiye'ye siber kalkan! Tehditlere karşı yeni nesil tedbirler alınacak - EkonomiTürkiye'ye siber kalkan! Tehditlere karşı yeni nesil tedbirler alınacak
    Sonraki Haber Yükleniyor...