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    Zammı az bulan taksiciler UKOME binasını bastı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    UKOME toplantısı sonrasında kriz yaşandı. İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam yapılması taksicileri memnun etmedi. Yapılan zammı yetersiz bulan taksiciler binayı taş yağmuruna tuttu.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugünkü toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

    TAKSİMETRE 24,55 LİRADAN AÇILIYOR

    Yeni zamla birlikte taksi açılış ücreti 24,55 liraya, kilometre başına alınan ücretse 17,61 liraya çıktı. İndi-bindi ücretiyse 70 liradan 90 liraya yükseldi.

    TAŞ VE SOPLARLA SALDIRI

    Zam kararının ardından kapı önünde bekleyen taksiciler ise toplantının yapıldığı UKOME binasına girmeye çalıştı.

    Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti.

    TaksiUkomeZam
    Haberler > Gündem > Zammı az bulan taksiciler UKOME binasını bastı
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