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Zammı az bulan taksiciler UKOME binasını bastı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ümit Karadağ
UKOME toplantısı sonrasında kriz yaşandı. İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam yapılması taksicileri memnun etmedi. Yapılan zammı yetersiz bulan taksiciler binayı taş yağmuruna tuttu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugünkü toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
TAKSİMETRE 24,55 LİRADAN AÇILIYOR
Yeni zamla birlikte taksi açılış ücreti 24,55 liraya, kilometre başına alınan ücretse 17,61 liraya çıktı. İndi-bindi ücretiyse 70 liradan 90 liraya yükseldi.
TAŞ VE SOPLARLA SALDIRI
Zam kararının ardından kapı önünde bekleyen taksiciler ise toplantının yapıldığı UKOME binasına girmeye çalıştı.
Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti.