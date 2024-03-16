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Kurum mu İmamoğlu mu? Seçime günler kala AK Parti'den İstanbul anketi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurum mu İmamoğlu mu? Seçime günler kala AK Parti&#039;den İstanbul anketi
Ak Parti, İstanbul, 24 Mart, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçime günler kala İstanbul'da heyecan tavan yapmış durumda. Anketlerde önde olduklarını açıklayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sayın Kurum da açıklamıştı, şu an yarışı 1-1.5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını cevapladı.

İSTANBUL MİTİNGİ 24 MART'TA

31 Mart seçimleri öncesinde çalışmalar hakkında bilgi veren Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Mart'ta Büyük İstanbul Mitingi'ne katılacağını duyurdu. Kabaktepe ayrıca miting için MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de davet gittiğini ve katılım durumunun bu hafta netleşeceğini söyledi.

"ÖNDE GÖTÜRÜYORUZ"

İstanbul'da Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu, Buğra Kavuncu başta olmak üzere birçok ismin yarışacağını hatırlatan Kabaktepe, anketlerde önde olduklarını belirterek şunları söyledi: "Birçok firma anket yapıyor, farklı sonuç çıkarıyor. Bizim kendi çalışmalarımız da var. Sayın Kurum da açıklamıştı, şu an yarışı 1-1.5 puan önde götürdüğümüzü görüyoruz. 31 Mart günü her şeyin şekilleneceğini, vatandaşlarımızın mührü vurduğu gün gerçek anketi göreceğimizi biliyoruz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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