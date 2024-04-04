Kütahya Tavşanlı orman yangını son durum: Müdahale devam ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleler devam ediyor. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen orman yangınına yetkililer gereken müdahaleyi yaparak yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Yargılı ve Değirmisaz köyleri arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alanda yayıldı. Duyarlı vatandaşlar tarafından ihbar edilen yangın için ekipler hızla bölgeye müdahalede bulundu.

KÜTAHYA ORMAN YANGININA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR



Acil bir ihbar sonrasında hemen harekete geçen ekipler, yangın bölgesine hızla müdahale etmek üzere yoğun bir çaba sarf ediyor. Bölgeye, çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 14 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 itfaiye aracı sevk edildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının kontrol altına alınması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle karaçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede, yangının yayılmasını önlemek için etkili mücadele yürütülüyor. Yangının söndürülmesi ve bölgenin güvenliğinin sağlanması için ekiplerin titizlikle çalıştığı belirtiliyor.