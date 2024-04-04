Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Kütahya Tavşanlı orman yangını son durum: Müdahale devam ediyor

Kütahya Tavşanlı orman yangını son durum: Müdahale devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kütahya Tavşanlı orman yangını son durum: Müdahale devam ediyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleler devam ediyor. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen orman yangınına yetkililer gereken müdahaleyi yaparak yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Yargılı ve Değirmisaz köyleri arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alanda yayıldı. Duyarlı vatandaşlar tarafından ihbar edilen yangın için ekipler hızla bölgeye müdahalede bulundu. 

Kütahya Tavşanlı orman yangını son durum: Müdahale devam ediyor - 1. Resim

KÜTAHYA ORMAN YANGININA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Acil bir ihbar sonrasında hemen harekete geçen ekipler, yangın bölgesine hızla müdahale etmek üzere yoğun bir çaba sarf ediyor. Bölgeye, çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 14 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 itfaiye aracı sevk edildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının kontrol altına alınması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle karaçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede, yangının yayılmasını önlemek için etkili mücadele yürütülüyor. Yangının söndürülmesi ve bölgenin güvenliğinin sağlanması için ekiplerin titizlikle çalıştığı belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
5 Nisan Cuma namazı saati İstanbul'da 13.12, Ankara'da 12.56, İzmir'de 13.19'daRafael Nadal hayranlarını üzdü! İspanyol tenisçi kötü haberi duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yönetmelik değişti! 60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel hastane izni - Gündem60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel izin!Emekliye promosyon tuzağı! Dolandırıcıların markajındalar... - GündemEmekliye promosyon tuzağı!DEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı! Polis, göstericilere 'usule uygun' şekilde müdahale etti - GündemDEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı!Nevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı - GündemNevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadıBursa'da akılalmaz olay! Şakayı beğenmedi, arkadaşını karnından bıçakladı! - GündemBir şaka yaptı, hayatı karardı! Şimdi ölümün pençesinde...Türkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldi - GündemTürkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...