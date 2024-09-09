Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kutlamada korku dolu anlar! CHP'li isim fenalık geçirdi

Kutlamada korku dolu anlar! CHP'li isim fenalık geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kutlamada korku dolu anlar! CHP&#039;li isim fenalık geçirdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da CHP'nin 101. yıl kutlama programında fenalaşan ilçe başkanına ilk müdahaleyi törende bulunan CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan yaptı. İlçe başkanı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, basın açıklamasında bulundu.

İLK MÜDAHALEYİ MİLLETVEKİLİ YAPTI

Özdağ, basın açıklamasının ardından CHP çelengini Atatürk Anıtı'na bıraktı. Çelenk sunumu sırasında CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Telatar'ın yanına koşan ilk isim ise CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan oldu. Milletvekili Çan, ambulans gelene kadar Telatar'a ilk müdahaleyi yaptı.

Kutlamada korku dolu anlar! CHP'li isim fenalık geçirdi - 1. Resim

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbarın ardından 10 dakika içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilçe başkanı Telatar'ı sedyeye koyarak ambulansa taşıdı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Telatar, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Audi fabrikasında kriz! İşçiler araçların anahtarlarına el koydu, üretim durduruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Berberde korkunç olay: Arkadaşını kazara öldürdü - GündemBerberde korkunç olay: Arkadaşını kazara öldürdüBalıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşini ve bebeğini ziyaret etti - GündemŞehit Büyükçaylı'nın eşine ve bebeğine ziyaretDevlet Bahçeli'den Narin Güran tepkisi: En ağır düzeyde bedel ödemeliler... - GündemBahçeli'den Narin tepkisi: En ağır düzeyde bedel ödemelilerAli Rıza Düzova neden öldürüldü? Sanık kardeşler anlattı - GündemAli Rıza Düzova neden öldürüldü?Takla atan araç hurdaya döndü! "Hakkınızı helal edin" diyen şoför can verdi - GündemCan veren şoförün son sözü tüyler ürperttiNarin'in mezarından ilk görüntü geldi - GündemNarin'in mezarından ilk görüntü
Sonraki Haber Yükleniyor...