Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik sınır ötesinde PKK terör örgütüne ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.