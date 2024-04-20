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Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuzey Irak&#039;ta 3 PKK&#039;lı terörist etkisiz hale getirildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mehmetçik sınır ötesinde PKK terör örgütüne ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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