M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza devam ediyor! Seferler gecikmeli...

Üsküdar - Samandıra metrosundaki arızanın giderildiğine dair Metro İstanbul’dan henüz bir açıklama gelmedi

Üsküdar - Samandıra metrosundaki arızanın giderildiğine dair Metro İstanbul’dan henüz bir açıklama gelmedi

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen arıza devam ediyor. 27 saattir süren teknik aksaklık sebebi ile seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık sürüyor.

ALTUNİZADE İSTASYONUNDAN AKTARMA YAPILIYOR

Metro İstanbul'un dün "teknik arıza" olarak açıkladığı ve gece saatlerinde "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

SEFER 25 DAKİKADA BİR GERÇEKLEŞİYOR

Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.

Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.

İSTASYONLARDA YOĞUNLUK VAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.

YOLCULAR GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLE TARTIŞTI

Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleniyor.