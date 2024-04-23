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M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza devam ediyor! Seferler gecikmeli...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza devam ediyor! Seferler gecikmeli...

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen arıza devam ediyor. 27 saattir süren teknik aksaklık sebebi ile seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık sürüyor. 

M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza devam ediyor! Seferler gecikmeli... - 1. Resim

ALTUNİZADE İSTASYONUNDAN AKTARMA YAPILIYOR

Metro İstanbul'un dün "teknik arıza" olarak açıkladığı ve gece saatlerinde "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza devam ediyor! Seferler gecikmeli... - 2. Resim

SEFER 25 DAKİKADA BİR GERÇEKLEŞİYOR

Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.

Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.

M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza devam ediyor! Seferler gecikmeli... - 3. Resim

İSTASYONLARDA YOĞUNLUK VAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.

M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza devam ediyor! Seferler gecikmeli... - 4. Resim

YOLCULAR GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLE TARTIŞTI

Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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