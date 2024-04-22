Üsküdar - Samandıra metrosundaki arızanın giderildiğine dair Metro İstanbul’dan henüz bir açıklama gelmedi

Düzenleyen: Betül Tokkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Nisan 2024 18:58 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 19:24 - Güncelleme:

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Üsküdar - Samandıra metrosundaki arıza sebebi ile yolcular aktarmalı seferler ile taşınıyor. Güncel olarak Üsküdar - Samandıra metrosu ne zaman açılacak sorusuna henüz bir cevap gelmedi. M5 Üsküdar - Samandıra metrosundaki arıza ile ilgili detaylar şu şekilde...