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Üsküdar - Samandıra metrosundaki arızanın giderildiğine dair Metro İstanbul’dan henüz bir açıklama gelmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Üsküdar - Samandıra metrosundaki arızanın giderildiğine dair Metro İstanbul’dan henüz bir açıklama gelmedi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üsküdar - Samandıra metrosundaki arıza sebebi ile yolcular aktarmalı seferler ile taşınıyor. Güncel olarak Üsküdar - Samandıra metrosu ne zaman açılacak sorusuna henüz bir cevap gelmedi. M5 Üsküdar - Samandıra metrosundaki arıza ile ilgili detaylar şu şekilde...

İstanbul'da bulunan Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Üsküdar - Samandıra metrosundaki arızanın giderildiğine dair Metro İstanbul’dan henüz bir açıklama gelmedi - 1. Resim

ÜSKÜDAR-SAMANDIRA METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Günün ilk seferiyle başlayan arıza, Altunizade Metro istasyonuna gelen yolcularda yoğunluk oluşturdu. Samandıra ve Üsküdar yönlerinden gelen yolcular, Altunizade istasyonunda trenlerden indirilerek güvenlik görevlileri tarafından karşı yönden gelen trenlere yönlendirildi.

Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu da duyurdu. Böylelikle, metro seferlerindeki aksaklığa alternatif ulaşım imkanları sağlanmış oldu.

Metro yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, arızanın ne zaman giderileceği konusunda bilgi verilmedi. Yolcuların güzergahlarını ve seyahat planlarını bu duruma göre düzenlemeleri tavsiye ediliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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