Üsküdar-Samandıra Metrosu'nda arıza: Seferler aktarmalı yapılıyor

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Nisan 2024 08:12 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 08:17 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul'da, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik arıza yoğunluğa neden oldu. Seferler her iki yönde Altunizade’ye kadar yapılıyor.