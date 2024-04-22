Üsküdar-Samandıra Metrosu'nda arıza: Seferler aktarmalı yapılıyor
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul'da, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik arıza yoğunluğa neden oldu. Seferler her iki yönde Altunizade’ye kadar yapılıyor.
Metro İstanbul, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığını duyurdu.
Günün ilk seferiyle başlayan arıza nedeniyle, Altunizade Metro istasyonuna gelen yolcular yoğunluk oluşturdu. Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular Altunizade istasyonunda trenlerden indirilerek güvenlik görevlileri tarafından karşı yönden gelen trenlere yönlendirildi.
Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı