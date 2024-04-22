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M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler Altunizade istasyonundan aktarmalı yapılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler Altunizade istasyonundan aktarmalı yapılıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

M5 Üsküdar-Samandıra metro hattı neden arızalandı, seferler iptal mi, ne zaman düzelecek sorularının cevapları araştırılıyor.

M5 Üsküdar - Samandıra metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılıyor. 

M5 metro hattı neden arızalandı, seferler ne zaman normale dönecek sorularına dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Sabah saatlerinde Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre M5 Üsküdar - Samandıra metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Altunizade istasyonundan aktarmalı yapıldığı öğrenildi.M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler Altunizade istasyonundan aktarmalı yapılıyor - 1. Resim 

Ardından tekrar açıklama yapan Metro İstanbul Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin hizmet verdiğini duyurdu. M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler Altunizade istasyonundan aktarmalı yapılıyor - 2. Resim

Arızanın neden kaynaklandığı ve ne zaman düzeleceğine dair net bir bilgi paylaşılmadı.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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