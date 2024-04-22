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M5 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki teknik arıza henüz düzelmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
M5 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki teknik arıza henüz düzelmedi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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M5 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza düzeldi mi, ne zaman düzelecek soruları araştırılıyor.

Sabah saatlerinde M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin Altunizade'den yapıldığı duyuruldu.

Arızanın giderilip giderilmediği, metro hattındaki arıza düzeldi mi sorularına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

M5 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki teknik arıza henüz düzelmedi. 

Metro İstanbul'un açıklamasına göre, M5 Üsküdar - Samandıra metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılıyor.  M5 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki teknik arıza henüz düzelmedi - 1. ResimM5 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki teknik arıza henüz düzelmedi - 2. Resim

Üsküdar Altunizade arasında da ücretsiz İETT otobüslerinin hizmet verdiği açıklandı. 

Teknik arızanın henüz düzelmedi.

Seferlerin normale dönmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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