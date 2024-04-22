M5 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki teknik arıza henüz düzelmedi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
M5 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza düzeldi mi, ne zaman düzelecek soruları araştırılıyor.
Sabah saatlerinde M5 Üsküdar-Samandıra metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin Altunizade'den yapıldığı duyuruldu.
Arızanın giderilip giderilmediği, metro hattındaki arıza düzeldi mi sorularına dair detaylar haberimizde yer alıyor.
M5 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki teknik arıza henüz düzelmedi.
Metro İstanbul'un açıklamasına göre, M5 Üsküdar - Samandıra metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılıyor.
Üsküdar Altunizade arasında da ücretsiz İETT otobüslerinin hizmet verdiği açıklandı.
Teknik arızanın henüz düzelmedi.
Seferlerin normale dönmesi halinde haberimiz güncellenecektir.