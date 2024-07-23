Mahkeme başkanını dinlememişlerdi: Sinan Ateş davasında 15 polise suç duyurusu!

Sinan Ateş cinayeti davasında mahkeme başkanının Ateş ailesinin avukatını salondan çıkarma talimatını yerine getirmeyen Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı ile görevli 15 polis hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Mahkeme Başkanı olay esnasında "Neye çekiniyorsunuz siz. Emri ben vermişim talimatı ben vermişim, niye yerine getirmiyorsunuz, günahı, sevabı, hukuk bütün sorumluluğu bana ait" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada sesler yükselmişti. Ateş ailesinin avukatı Ali Yücel ile sanık avukatları arasında tartışma çıkmıştı.

Gerginliğin devam etmesi üzerine mahkeme başkanı, Ateş ailesinin avukatı Ali Yücel'in kolluk ekiplerince dışarı çıkarılmasını istemişti. Mahkeme verilen talimatını yerine getirmeyen kolluk görevlilerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı M.D., Şube Müdürü Tedbirlerden Sorumlu Müdür U.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 polis hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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"YASAYI UYGULAMAKTAN ACİZ MİSİNİZ"

Remzi Çayır'ın dışarı çıkarılmasının ardından yeniden konuşan mahkeme başkanı, polislere şu ifadelerle tepki göstermişti:

Dışarıya çıkın. Oradaki görevlileri istiyorum. Sicillerini istiyorum. Görevlerini yerine getirmediler. Beni burada bas bas bağırttılar. Anlaşıldı mı? Tutanağınızı tutun. Polisler hakkında da tutanak tutacaksınız. Ben burada on defa emir vermek zorunda değilim. Herkes yerine otursun. Bağırarak iş yapmak zorunda değilim.

Polislerde sorumlu, orada düzeni bozanlarda sorumlu burada. Neye çekiniyorsunuz siz. Emri ben vermişim talimatı ben vermişim, niye yerine getirmiyorsunuz, günahı, sevabı, hukuk bütün sorumluluğu bana ait. Niye yerine getirmiyorsunuz, neyden korkuyorsunuz? Ayıp. Devletin gücünü göstermekten bu kadar aciz misiniz, yasayı uygulamaktan bu kadar aciz misiniz, ne geçiyor elinize düzeni bozunca.

NE OLMUŞTU?

2 Temmuz'da görülen Sinan Ateş duruşmasında sanık Serdar Öktem'in sorgusu esnasında mahkeme başkanı ile Ateş ailesinin avukatları arasında tartışma yaşandı.

Sanık avukatları ile Ateş ailesinin avukatları arasında çıkan gerginliğin devam etmesi üzerine mahkeme başkanı, Ateş ailesinin avukatı Ali Yücel'in dışarı çıkarılmasını istedi. Mahkeme başkanı "Ağzınıza hakim olamıyorsanız çıkacaksınız, dışarı çıkacaksınız" deyince bir başka avukat, "Çıkar o zaman" dedi. Mahkeme başkanı, "Atın bunu" diye bağırmıştı.

Ateş ailesinin avukatı ile duruşmayı izleyen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır salondan çıkarıldı. Mahkeme başkanının talimatını yerine getirmeyen Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı ile görevli polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.