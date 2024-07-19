Sinan Ateş davasında Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Türkiye'nin gündeminde yer alan Sinan Ateş davasında son durum merak edilirken savcı, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt’un ‘müşterek fail’ olarak yer aldığını belirtti. Sinan Ateş davası ne olduğuna dair bilgiler beklenirken dava başka bir tarihe ertelendi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili dava görülmeye devam ederken ne zamana ertelendiği merak konusu oldu.

Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

SİNAN ATEŞ DAVASINDA SON DURUM NEDİR, NE OLDU?

Savcı, sanık olan Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt’un müşterek fail olduğunu belirtirken tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt’a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13’er yıldan 20’şer yıla kadar hapsini talep etti.

Eray Özyağcı'nın ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi de istendi.

Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş için ‘suça azmettiren’ olarak ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

DAVA NE ZAMANA ERTELENDİ?

Ateş'in öldürülmesiyle ilgili görülen dava 30 Eylül tarihine ertelendi.