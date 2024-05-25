Makam odasında darbedilen Tonya Belediye Başkanı Beşel, o anları anlattı

Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, dün makam odasında 2 kişi tarafından darbedildi. 2 personel hakkında yazılı savunma istediği için darbedildiğini söyleyen Beşel, "Konuşalım istedim. 'Hesap sormaya geldik, aha da soruyoruz' diyerek benim üzerime yürüdüler. Şahısların ikisi de vurma amacıyla geldiler" dedi.

Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında yaşanan olaya ilişkin, 2 personel hakkında yazılı savunma istediği için darbedildiğini öne sürdü.

KAPIYI KİLİTLEMİŞLER

Dün makam odasında bir süre tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedilen Beşel, emniyetteki ifadesinde, daha önceden haklarında yazılı savunma istediği H.U. ve H.K'nin makam odasına girdikten sonra bu kişilerden birinin protokol kapısını arkadan kilitlediğini belirtti.

"HESAP SORMAYA GELDİK"

Bu kişilerin savunma yazısını kendisine sert şekilde uzatarak "Bu yazı nedir?" şeklinde söylemde bulunarak yazıyı yırtıp attıklarını aktaran Beşel, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ben kendilerine 'oturun konuşalım' dedim. Şahıslar bana, 'oturmuyoruz' dediler. Ben de 'siz hesap mı sormaya geldiniz?' dedim ve ikisi birden 'evet hesap sormaya geldik, aha da soruyoruz' diyerek benim üzerime yürüdüler. Şahısların ikisi de vurma amacıyla geldiler, makam koltuğuma kadar gelerek bana yumruklarla vurmaya çalışarak saldırdılar."

SALDIRGAN SİLAHINA DAVRANMIŞ

Beşel, yardım istemesi üzerine odaya giren 2 belediye personelinin saldırganları kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığı sırada şüphelilerden H.U'nun yüzüne kafa atarak elini belindeki silaha doğru uzattığını ancak odadakilerin H.U'nun silaha davranmasını engellediğini kaydederek, şüpheliden şikayetçi olduğunu bildirdi.