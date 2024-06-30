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Makam odasında dayak iddiası! CHP'li Hikmet Dönmez adliyeye sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir, Chp, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Makam odasında darp iddiasıyla gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, adliyeye sevk edildi.

İzmir Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’in adam dövdürdüğü iddia edildi. Belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D, başkanın makam odasında dayak yediklerini belirterek, polise başvurdu. Bunun üzerine belediye personeli M.O.A. ile R.G. emniyete getirildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. Ardından da CHP’li Belediye Başkanı Dönmez gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de adliyeye gelerek gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Makam odasında dayak iddiası! CHP'li Hikmet Dönmez adliyeye sevk edildi - 1. Resim

OLAYIN GEÇMİŞİ

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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