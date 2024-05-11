Malatya'da 13 yaşındaki Yakup'tan saatlerdir haber alınamıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde oturan 13 yaşındaki Yakup Koçak, dün akşam Topsöğüt Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Saatlerdir haber alınamayan küçük çocukla ilgili geniş çaplı bir arama çalışması başlatılırken, henüz bir iz bulunamadı. Endişeli aile çocuklarından gelecek güzel haberi bekliyor...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Yakup Koçak'tan saatlerdir haber alınamıyor. Dün akşam saatlerinde evinden çıkan Koçak, bir daha geri dönmedi.

HENÜZ BİR İZ BULUNAMADI

Evlatlarından haber alamayan aile durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ekipler geniş çaplı bir arama çalışması başlatsa da küçük çocukla ilgili henüz bir iz bulunamadı. Endişe içinde bekleyen aile, çocuklarının bulunması bekliyor.

"KAMERA KAYITLARINDA DERE YATAĞINA GİTTİĞİ GÖRÜLÜYOR"

Olayla ilgili bilgiler veren Topsöğüt Mahalle muhtarı Nevzat Kaya, "Yakup Koçak 13 yaşında. Dün saat 16.00 sıralarında annesiyle birlikte eve geliyor. Daha sonra oyun oynamak için dışarı çıkıyor ve haber alınamıyor. Bir evin kamera kayıtlarında sırtı dönük şekilde bir arkadaşıyla beraber dere yatağına doğru gittikleri görülüyor. Topsöğüt’te bir dere geçiyor ve o tarafa doğru saat 17.00 sıralarında gittiği görülüyor. O saatten beri haber alınamıyor ve 30-40 kişi ile birlikte polis eşliğinde aramaya koyulduk. Sabaha kadar derede, kırsal bölgelerde arama çalışması yaptık. Herhangi bir ize rastlamadık. Kırsal bir mahalle olduğu için burada başıboş gezen köpek sürüleri var, yabanı hayvanlar var. Bir de dere yatağı olduğu için çocuğun başına bir şey gelmesinden korktuk. Bu yüzden sabah arama kurtarma ekibi talep ettik." dedi.

"AKLI BAŞINDA, EFENDİ BİRİ"

Muhtar kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuk aklı başında, dürüst, efendi biri, kötü alışkanlıkları da yok. Sosyal çevresi olan biri. Çocuğun babası 6-7 yıldır vefat etmişti. Annesi ve kendisiyle birlikte 3 kız, 2 erkek olmak üzere toplam 5 kardeşler. 2 ablası şehir dışında üniversite okuyor. Evin küçüğü Yakup oluyor. Annesi şu anda perişan halde, çocuğu gören duyan varsa kendilerine ulaştırmalarını bekliyor"