Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Malatya'da askeri araç kaza yaptı: 1'i asker 3 kişi yaralandı

Malatya'da askeri araç kaza yaptı: 1'i asker 3 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da askeri araç, 2 otomobilin kazasına karıştı. Kazada 1'i asker 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaza, 13.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametinden gelen 44 AAT 027 plakalı Nissan marka cip ile aynı yöne seyreden 45 ANC 339 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile savrulan cip karşı şeride geçip askeri personelin kullandığı 44 HB 893 plakalı Toyota marka pikaba çarptı. Kazada, 1'i asker 3 kişi yaralandı.

Malatya'da askeri araç kaza yaptı: 1'i asker 3 kişi yaralandı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar  kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın'ında olay yerine gelerek bilgi aldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İliç'te 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldıDetaylar belli oluyor! Yeni geliştirilen mail uygulaması sizin yerinize mail yazabilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Genç kadının kıyafet isyanı viral oldu: Elbiselerin ya böbrek kısmı açık ya da yırtmacı var - GündemGenç kadının kıyafet isyanı viral olduGündem Gazze! Hakan Fidan: Netanyahu ateşle oynamaya devam ediyor - Gündem"Filistin BM'ye tam üye olacak"Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - GündemBir mahalle karantina altına alındı4 gündür kayıp olan Sedef Güler bulundu! Büyükçekmece denizinden çıkarılan ceset meğerse... - GündemHalıya sarılmış ve ayakları bağlanmış halde...5 çocuk babası belediye işçisi feci kazada canından oldu - Gündem5 çocuk babasıydı, feci kazada canından olduAdana'da eski koca dehşeti! İşe giden kadını öldürüp intihar etti - GündemEski karısını öldürüp intihar etti
Sonraki Haber Yükleniyor...