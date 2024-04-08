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Malatya'da iftar saati korkutan deprem! Kandilli ve AFAD peş peşe duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Malatya&#039;da iftar saati korkutan deprem! Kandilli ve AFAD peş peşe duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya'da iftar saati 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD peş peşe ilk verileri açıkladı.

Kahramanmaraş'ta bir yıl önce yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Malatya'da iftar saati 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD peş peşe ilk verileri açıkladı.

KANDİLLİ VE AFAD'DAN İLK VERİLER

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Topraktepe-Doğanşehir mevkiinde yerin 2.4 km derinliğinde meydana geldi.
 
AFAD ise Doğanşehir'de meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremin yerin 6.92 km derinliğinde yaşandığını bildirdi.
 
Malatya'da iftar saati korkutan deprem! Kandilli ve AFAD peş peşe duyurdu - 1. Resim
 
Paniğe neden olan depremde mal ve can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
 
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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