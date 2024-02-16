Malatya'da korkutan deprem! Çevre iller de sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı

Son deprem haberi Malatya'dan geldi. AFAD'dan gelen son dakika açıklamasında depremin büyüklüğü 4,1 olarak duyuruldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi, işte ilk veriler ve son gelişmeler...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Depremden en çok etkilenen illerden biri de Malatya oldu. Bölge halkı az önce yine aynı korkuyu yaşadı. Malatya 4,1 ile sallandı, AFAD son dakika olarak paylaştı.

MALATYA 4,1 İLE SALLANDI

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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Oynat 7.6 büyüklüğündeki depreme minibüste yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada Kahramanmaraş merkezli saat 13:25’te meydana gelen 7.6 şiddetindeki depreme minibüste yakalanan depremzedelerin korku dolu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.