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Haberler > Gündem > Malatya'da sahur vakti deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu...

Malatya'da sahur vakti deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Malatya&#039;da sahur vakti deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Malatya'dan geldi. Sahur vakti vatandaşlar yine aynı korkuyu yaşadı. AFAD, Darende merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Balıkesir'in ardından Malatya sallandı, AFAD'dan açıklama geldi, işte bölgede son durum...

ÖNCE BALIKESİR SONRA MALATYA

Korkutan depremler peş peşe geldi. Balıkesir'de 40 dakika ara ile meydana gelen iki depremin ardından Malatya da sallandı. 

BALIKESİR 1 SAATTE 2 KERE SALLANDI

Saat 00.41'de Balıkesir'de 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Dursunbey merkezli depremin derinliği 10.34 kilometre olarak kaydedildi. Paniğe kapılan bölge halkı 40 dakika sonra yine sallandı. Saat 01.24'te Dursunbey'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Derinliği ise 7.27 kilometre olarak kaydedildi. Herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

MALATYA'DA SAHUR VAKTİ DEPREM OLDU

AFAD'dan gelen son açıklamada Malatya'nın Darende ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği yer aldı. Saat 04.18'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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