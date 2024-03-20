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Haberler > Gündem > Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki 4 şiddetindeki depremle ilgili açıklama

Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki 4 şiddetindeki depremle ilgili açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Naci Görür&#039;den Kahramanmaraş&#039;taki 4 şiddetindeki depremle ilgili açıklama

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Naci Görür bu sabah Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yaptı. Görür, "Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bu sabah saat 08.55'te Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Dulkadiroğlu ilçesi olduğu belirlenirken hemen ardından bir deprem de Yalova'da 3.5 şiddetinde gerçekleşti. Sarsıntı Marmara genelinde de hissedildi.

"ENDİŞEYE MAHAL YOK"

Korkutan depremlerin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, 2 saat önce K. Maraş, Dulkadiroğulları, Kocalar’da 3,9-4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen Pazarcık kolu üzerinde (Resim). 5-8 km derinde. Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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