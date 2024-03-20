Kandilli duyurdu: Karaman'da 3.1 büyüklüğünde deprem
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 10.17'de Karaman'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 2.9 olarak servis etti.
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 10.17'de Karaman'da bir deprem meydana geldi.
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Merkez üssü Dinek ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 1.9 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 2.9 olarak servis etti.
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Öte yandan bu sabah saat 08.55'te Kahramanmaraş'ta 4, saat 09.21'de ise Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi