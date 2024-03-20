Kandilli duyurdu: Karaman'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 10:39 - Güncelleme: 20 Mart 2024 10:50 - Güncelleme:

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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 10.17'de Karaman'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 2.9 olarak servis etti.