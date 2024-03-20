Marmara'da hissedilen deprem! İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerde de hissedildi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 09:24 - Güncelleme: 20 Mart 2024 10:10 - Güncelleme:

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Saat 09.21'de Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerden de hissedildi. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.