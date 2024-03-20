Marmara'da hissedilen deprem! İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerde de hissedildi
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri
Saat 09.21'de Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerden de hissedildi. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Saat 09.21'de Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yalova olarak açıklanırken, İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerden de sarsıntı hissedildi. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
AFAD, depremi yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem