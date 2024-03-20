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Haberler > Gündem > Marmara'da hissedilen deprem! İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerde de hissedildi

Marmara'da hissedilen deprem! İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerde de hissedildi

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Marmara&#039;da hissedilen deprem! İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerde de hissedildi

Gündem Haberleri

Saat 09.21'de Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerden de hissedildi. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Saat 09.21'de Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yalova olarak açıklanırken, İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerden de sarsıntı hissedildi. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Marmara'da hissedilen deprem! İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerde de hissedildi - 1. Resim

AFAD, depremi yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. 

Düzenleyen:  - Gündem
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