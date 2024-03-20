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AFAD ilk verileri duyurdu! Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD ilk verileri duyurdu! Kahramanmaraş&#039;ta 4 büyüklüğünde deprem

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD'ın verilerine göre saat 08.55'te Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak servis etti.

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.55'te meydana gelen depremin merkez üssünün Dulkadiroğlu ilçesi olduğu belirlendi.

Deprem 5,13 kilometre derinlikte meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak servis etti. Kandilli'ye göre depremin merkez üssü Kocalar ilçesi, derinliği ise 8.3 kilometre.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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