AFAD ilk verileri duyurdu! Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 09:06 - Güncelleme: 20 Mart 2024 09:32 - Güncelleme:

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AFAD'ın verilerine göre saat 08.55'te Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak servis etti.