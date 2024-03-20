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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika gelişmesi olarak deprem hisseden vatandaşlar Az önce deprem mi oldu, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu soruları araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta kaç büyüklüğünde deprem olduğu merak ediliyor İşte, detaylar...

Sarsıntı hisseden vatandaşlar Az önce deprem mi oldu, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu soruları araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta kaç büyüklüğünde deprem olduğu merak ediliyor. İşte, detaylar...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli saat 08.55'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.13 km olarak ölçüldü. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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