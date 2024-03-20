Yalova açıkları Marmara Denizi’nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Deprem hisseden vatandaşlar Yalova'da deprem mi oldu, Yalova'da deprem oldu mu sorularını araştırıyor. İstanbul, Yalova ve Bursa çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem bildiriminde bulundu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Yalova açıkları Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremin büyüklüğü ve derinliği belli oldu. İşte, detaylar...
Yalova'da deprem mi oldu, Yalova'da deprem oldu mu soruları araştırılıyor. İstanbul, Yalova ve Bursa çevresinde hissedilen depremin verilerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı. İşte, detaylar...
YALOVA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yalova açıkları Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.1 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD VERİLERİNE GÖRE YALOVA DEPREM
AFAD verilerine göre Yalova açıklarında Marmara Denizi'nde gerçekleşen deprem, 3.5 büyüklüğünde oldu. Depremin derinliği ise 9.71 km olarak ölçüldü.