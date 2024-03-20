Yalova açıkları Marmara Denizi’nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 09:35 - Güncelleme: 20 Mart 2024 09:41 - Güncelleme:

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Deprem hisseden vatandaşlar Yalova'da deprem mi oldu, Yalova'da deprem oldu mu sorularını araştırıyor. İstanbul, Yalova ve Bursa çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem bildiriminde bulundu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Yalova açıkları Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremin büyüklüğü ve derinliği belli oldu. İşte, detaylar...