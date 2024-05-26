Mardin'de vahşet kameralarda! Kaldırımda yatan köpeği ezdi
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Mardin'de bir taksici, kaldırımda uyuyan köpeği fark edemeyerek ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde Birinci Cadde üzeri Üçyol mevkiinde müşteri alan taksici, fark edemediği köpeği ezdi.
Yaşananlara tepki gösteren hayvanseverler ile taksi şoförü arasında tartışma yaşandı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yaşadığı görüldü.