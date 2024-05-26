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Mardin'de vahşet kameralarda! Kaldırımda yatan köpeği ezdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mardin, Artuklu, Hayvanseverler, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'de bir taksici, kaldırımda uyuyan köpeği fark edemeyerek ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde Birinci Cadde üzeri Üçyol mevkiinde müşteri alan taksici, fark edemediği köpeği ezdi.

Yaşananlara tepki gösteren hayvanseverler ile taksi şoförü arasında tartışma yaşandı.

Mardin'de vahşet kameralarda! Kaldırımda yatan köpeği ezdi - 1. Resim

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yaşadığı görüldü.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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