Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

13 KM DERİNLİKTE

Buna göre yerin 13.28 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, saat 15.25'te meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Marmara Denizi-Marmara Adası olarak belirtildi.