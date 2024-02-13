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    • Marmara Denizi'nde deprem

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Marmara Denizi&#039;nde deprem
    Marmara, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

     Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

    13 KM DERİNLİKTE

    Buna göre yerin 13.28 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, saat 15.25'te meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Marmara Denizi-Marmara Adası olarak belirtildi.

    Marmara Denizi'nde deprem

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MarmaraDeprem
    Haberler > Gündem > Marmara Denizi'nde deprem
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