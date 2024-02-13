Marmara Denizi'nde deprem
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
13 KM DERİNLİKTE
Buna göre yerin 13.28 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, saat 15.25'te meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Marmara Denizi-Marmara Adası olarak belirtildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi