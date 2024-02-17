AFAD, Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye, sallanmaya devam ediyor. Marmara, sabaha karşı meydana gelen depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Marmara Denizi Erdek Körfezi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak kaydedildi.

Saat 05:52'de meydana gelen deprem, Balıkesir'in Gönen ilçesinde hissedildi.