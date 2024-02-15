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    • Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Çok sayıda ekip mürettebatı kurtarma çalışması başlattı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Marmara Denizi&#039;nde kargo gemisi battı! Çok sayıda ekip mürettebatı kurtarma çalışması başlattı
    Marmara Denizi, Gemi, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Marmara Denizi'de İmralı Adası'nın güneybatısında su alan 69 metre boyundaki kargo gemisi üzerine ekipler harekete geçti. Gemi kısa sürede battı, 6 kişilik mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgalar 3 metreyi buldu, olumsuz hava koşulları sebebi ile helikopterler kalkamadı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada ise yapılan aramalarda içi boş bir can salının bulunduğu yer aldı. İşte bölgedeki son gelişmeler...

    Marmara Denizi'nde su alan kargo gemisi battı. İhbarı alan ekipler harekete geçti. Ekipler 6 mürettebatı için kurtarmak için çalışma başlattı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

    Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Çok sayıda ekip mürettebatı kurtarma çalışması başlattı

    BURSA VALİSİ AÇIKLADI: GEMİDE 6 KİŞİ VARDI

    Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi. Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

    DALGALAR 3 METREYİ BULDU

    Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.

    Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

    Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Çok sayıda ekip mürettebatı kurtarma çalışması başlattı

    "SİNYAL SAAT 07.12'DE KESİLDİ"

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konu ile ilgili gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı: Marmara Denizinde İmralı Adasının güney batısında 59 m. boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de  Cospat-Sarsat sitemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştır. Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere  Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır. Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalide  kesilmiştir. Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir. Batuhan A isimli gemi son durum: TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır. Söz konusu gemi, dün akşam saat 20:00 sularında Marmara Adasından Gemlik’e yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama ve Kurtarma Faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir.

    İÇİ BOŞ CAN SALI BULUNDU

    Batuhan A isimli gemide son durum şu şekilde: Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur.”

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Marmara DeniziGemi
    Haberler > Gündem > Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Çok sayıda ekip mürettebatı kurtarma çalışması başlattı
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