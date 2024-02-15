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    • Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kayıp Mürettebat, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin limandan hareketi öncesinde son görüntülerine ulaşıldı.

    "Batuhan A" adlı 1250 ton mermer tozu yüklü gemi, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki Badalan Limanı'ndan ayrılmadan önce güvenlik kameralarınca kaydedildi.

    Güvenlik kamerası kayıtlarında dün akşam saatlerinde limanda bekleyen "Batuhan A" gemisi görülüyor.

    Gemideki 6 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışması 275 personelle devam ediyor.

    Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. Geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulunmuştu.

    Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı

    Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32’de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı görüldü.

    6 MÜRETTEBAT ARANIYOR

    Gemide 6 kişilik mürettebatın bulunduğu, bölgeye sahil güvenlik botlarının ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği, helikopterlerin ise hava muhalefeti sebebiyle kalkış yapamadığı kaydedildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Batuhan A isimli gemiden acil durum sinyali alındığını belirterek, "Su alarak batan gemide Türk vatandaşı olduğu değerlendirilen 6 kişilik mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor. Mudanya ilçesinde kriz merkezi oluşturuldu" dedi.

    Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı

    İÇİ BOŞ CAN SAL BULUNMUŞTU

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yapılan aramalarda gemiye ait bir bulguya rastlanmadığını içi boş bir can salı bulduklarını duyurmuştu. 

    Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı

    DAHA ÖNCE KARAYA OTURMUŞTU

    "Batuhan A" gemisinin 2 Nisan 2021'de yük boşaltmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga belde Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturduğu ortaya çıktı. 

    Gemi, kaptanın çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek, 2 gün sonra bulunduğu bölgeden kurtarıldığı öğrenildi. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı
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