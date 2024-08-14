Marmaray'da meydan muharebesi! Güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Ağustos 2024 09:30 - Güncelleme: 14 Ağustos 2024 09:38 - Güncelleme:

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Pendik'te Marmaray istasyonunda treni beklerken iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sırasında şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.