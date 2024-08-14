Marmaray'da meydan muharebesi! Güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Pendik'te Marmaray istasyonunda treni beklerken iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sırasında şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Dün Pendik Marmaray İstasyonunda akşam saatlerinde iddiaya göre, Marmaray İstasyonunda tren bekleyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
YOLCULAR VE GÜVENLİK ARAYA GİRDİ
Sözlü tartışma bir anda şahıslar arasında yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup içindeki şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Tren bekleyen yolcuların ve Marmaray istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri tarafından kavgaya müdahale edildi. Yaşanılan kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı