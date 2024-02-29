Mart soğukları geliyor... Meteoroloji uzmanı tarih verip duyurdu: Kar kapıda!

Yurt genelinde birkaç haftadır etkisinin sürdüren güzel hava, yerini mart soğuklarına bırakacak. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların hissedilir ölçüde düşeceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı için de tarih verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt geneli parçalı çok bulutlu bir hava hakim olacak.

ÇIĞ VE FIRTINA UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu bildiren Meteoroloji, Güney Ege'de de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu.

Öte yandan birkaç gündür Marmara'da etkili olan sisin gece saatlerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise yeni ayın ilk günlerinde kademeli olarak düşerek, yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.

SICAKLIK 7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen de önümüzdeki haftanın yağışlı geçeceğine işaret ederek "Anadolu'da kar yağışı var diyelim. Sıcaklıklarda 6-7 derece düşecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden olmakla beraber Marmara dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz civarında yağmur girişi var. Bu yağmur girişi çok uzun süreli değil. Batı bölgelerimizde bir günlük bir yağış göreceğiz." ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

Anadoluda kar beklendiğini belirterek tarih veren Prof. Dr. Şen, "Salı günü tekrar yağış geliyor. Bu yağış biraz daha kuvvetli olabilir batı bölgelerimizde. Doğuda ise önümüzdeki salı gününden sonra biraz soğuma var. Bu soğuma Anadolu'da karla karışık yağmur meydana getirebilir. Marmara bölgesinde kar yağışı yok. Yükseklerde perşembe günü karla karışık yağmur olabilir, sadece bir gün olarak ama Anadolu'da bu sistem kar yağışı meydana getirebilecek." dedi.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli

KIRKLARELİ 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 23°C

Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 6°C, 19°C

Az bulutlu

MERSİN 11°C, 23°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 17°C

Az bulutlu

SİVAS -2°C, 17°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

SİNOP 9°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 0°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 9°C

Az bulutlu

KARS -8°C, 9°C

Az bulutlu

MALATYA 2°C, 15°C

Az bulutlu

VAN -7°C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 4°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 2°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 16°C

Az bulutlu ve açık