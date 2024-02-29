Mart soğukları geliyor... Meteoroloji uzmanı tarih verip duyurdu: Kar kapıda!
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yurt genelinde birkaç haftadır etkisinin sürdüren güzel hava, yerini mart soğuklarına bırakacak. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların hissedilir ölçüde düşeceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı için de tarih verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt geneli parçalı çok bulutlu bir hava hakim olacak.
ÇIĞ VE FIRTINA UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu bildiren Meteoroloji, Güney Ege'de de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu.
Öte yandan birkaç gündür Marmara'da etkili olan sisin gece saatlerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise yeni ayın ilk günlerinde kademeli olarak düşerek, yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.
SICAKLIK 7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen de önümüzdeki haftanın yağışlı geçeceğine işaret ederek "Anadolu'da kar yağışı var diyelim. Sıcaklıklarda 6-7 derece düşecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden olmakla beraber Marmara dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz civarında yağmur girişi var. Bu yağmur girişi çok uzun süreli değil. Batı bölgelerimizde bir günlük bir yağış göreceğiz." ifadelerini kullandı.
KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ
Anadoluda kar beklendiğini belirterek tarih veren Prof. Dr. Şen, "Salı günü tekrar yağış geliyor. Bu yağış biraz daha kuvvetli olabilir batı bölgelerimizde. Doğuda ise önümüzdeki salı gününden sonra biraz soğuma var. Bu soğuma Anadolu'da karla karışık yağmur meydana getirebilir. Marmara bölgesinde kar yağışı yok. Yükseklerde perşembe günü karla karışık yağmur olabilir, sadece bir gün olarak ama Anadolu'da bu sistem kar yağışı meydana getirebilecek." dedi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli
KIRKLARELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 23°C
Az bulutlu
ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 6°C, 19°C
Az bulutlu
MERSİN 11°C, 23°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 5°C, 17°C
Az bulutlu
SİVAS -2°C, 17°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
SİNOP 9°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 0°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, 9°C
Az bulutlu
KARS -8°C, 9°C
Az bulutlu
MALATYA 2°C, 15°C
Az bulutlu
VAN -7°C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 4°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 7°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Türkiye Gazetesi