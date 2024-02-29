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    • Haberler > Gündem > Mart soğukları geliyor... Meteoroloji uzmanı tarih verip duyurdu: Kar kapıda!

    Mart soğukları geliyor... Meteoroloji uzmanı tarih verip duyurdu: Kar kapıda!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Mart soğukları geliyor... Meteoroloji uzmanı tarih verip duyurdu: Kar kapıda!

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yurt genelinde birkaç haftadır etkisinin sürdüren güzel hava, yerini mart soğuklarına bırakacak. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların hissedilir ölçüde düşeceğini belirten Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı için de tarih verdi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt geneli parçalı çok bulutlu bir hava hakim olacak.

    ÇIĞ VE FIRTINA UYARISI

    Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu bildiren Meteoroloji, Güney Ege'de de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu.

    Öte yandan birkaç gündür Marmara'da etkili olan sisin gece saatlerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

    Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise yeni ayın ilk günlerinde kademeli olarak düşerek, yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.

    SICAKLIK 7  DERECE BİRDEN DÜŞECEK 

    Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen de önümüzdeki haftanın yağışlı geçeceğine işaret ederek "Anadolu'da kar yağışı var diyelim. Sıcaklıklarda 6-7 derece düşecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden olmakla beraber Marmara dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz civarında yağmur girişi var. Bu yağmur girişi çok uzun süreli değil. Batı bölgelerimizde bir günlük bir yağış göreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Mart soğukları geliyor... Meteoroloji uzmanı tarih verip duyurdu: Kar kapıda! - 1. Resim

    KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

    Anadoluda kar beklendiğini belirterek tarih veren Prof. Dr. Şen, "Salı günü tekrar yağış geliyor. Bu yağış biraz daha kuvvetli olabilir batı bölgelerimizde. Doğuda ise önümüzdeki salı gününden sonra biraz soğuma var. Bu soğuma Anadolu'da karla karışık yağmur meydana getirebilir. Marmara bölgesinde kar yağışı yok. Yükseklerde perşembe günü karla karışık yağmur olabilir, sadece bir gün olarak ama Anadolu'da bu sistem kar yağışı meydana getirebilecek." dedi. 

    Mart soğukları geliyor... Meteoroloji uzmanı tarih verip duyurdu: Kar kapıda! - 2. Resim

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.

    EDİRNE 9°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 8°C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli

    KIRKLARELİ 9°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 10°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 3°C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ 9°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR 12°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA 6°C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

    ADANA 9°C, 23°C
    Az bulutlu

    ANTALYA 10°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 6°C, 19°C
    Az bulutlu

    MERSİN 11°C, 23°C
    Az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

    ANKARA 4°C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 4°C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 5°C, 17°C
    Az bulutlu

    SİVAS -2°C, 17°C
    Az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

    BOLU 1°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 5°C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

    SİNOP 9°C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 6°C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    AMASYA 3°C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 5°C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TOKAT 0°C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 6°C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ERZURUM -6°C, 9°C
    Az bulutlu

    KARS -8°C, 9°C
    Az bulutlu

    MALATYA 2°C, 15°C
    Az bulutlu

    VAN -7°C, 6°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

    DİYARBAKIR -2°C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 4°C, 16°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 2°C, 15°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 7°C, 16°C
    Az bulutlu ve açık

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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