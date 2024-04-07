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“Masquerade” kahramanı hayat kurtarırken can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Beşiktaş’taki ‘Masquerade’ adlı gece kulübünde 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasıyla ilgili acı bir detay ortaya çıktı.

Mekânda uzun süredir çalışan salon şefi Özkan Baş, alevleri fark edince üst kattaki muhasebe bölümüne haber verdi. Ardından üç arkadaşını tahliye etti. Diğerlerine de yardımcı olmak için içeriye girdi ancak dumandan etkilenerek fenalaştı ve kaçmayı başaramadı.

29 işçi hayatını kaybetmişti... Meğer iftar için bir araya gelmişler - 3. Resim

ALEVLERİN ARASINDA CAN VERDİ

Özkan Baş, alevlerin arasında kalarak can verdi. Bu arada, olaya ilişkin savcılığın keşif raporu yayımlandı. Tespitlere göre mekânın açılışı Ramazan Bayramı’na yetişmesi için metal, elektrik ve mobilya işleri, kulüp çalışanlarının da bulunduğu ortamda bir arada yapıldı. Farklı uzmanlıkları olan 30’dan fazla çalışan aynı anda tadilat işlerini yürüttü. Kaynak yapılan yerde çok miktarda tahta kırıntıları, talaş, izolasyon ve duvar kaplama dekor malzemeleri, strafor kırıntıları, koltuk süngerleri olduğu belirlendi. Yangın bu kısımda çıktı. Yanıcı malzemelerin iş yerinde tutulması, binanın giriş çıkış kapılarının kapalı olması, yangın söndürme sisteminin çalışmaması ve acil çıkışları gösteren aydınlatıcı tabelaların olmaması gibi tedbirsizlikler can kaybını artırdı. 

29 işçi hayatını kaybetmişti... Meğer iftar için bir araya gelmişler - 7. Resim

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ

Savcılığın raporunda şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Metal işlerini yapan firma sahibi Kahraman E. “Ramazanın ikinci günü çalışmaya başladık. İlk gün de yangın çıktı. İşin yetişmeyeceği düşüncesi oluştu ve bir yandan mobilyacılar da işe girişti. Genellikle 12-13 kişi çalışıyorduk. Ancak o gün iş yeri çalışanları da geldi. Sahneciler ve ahşapçıların sayısının çok fazla olduğunu gördüm. Bu yüzden ölü sayısının arttığını düşünüyorum” dedi. Garson Engin E. ise “Personel müdürü E.D, ‘1 Nisan saat 11.00’de herkes dükkânda olsun’ diye mesaj attı. İş yerinde demir ustaları, mobilyacılar, kaynakçılar, personel ve DJ’ler vardı” şeklinde konuştu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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