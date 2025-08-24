Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale'den İstanbul'a zafer yolculuğu: Mavi Vatan'da gurur geçidi!

Çanakkale'den İstanbul'a zafer yolculuğu: Mavi Vatan'da gurur geçidi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TEKNOFEST Mavi Vatan” kapsamında, TCG Anadolu ve Savarona yatının da aralarında bulunduğu 9 geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişini Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden selamladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni için Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemiler, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğindeki etkinlik için TCG Anadolu, saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Çanakkale'den İstanbul'a zafer yolculuğu: Mavi Vatan'da gurur geçidi! - 1. Resim

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başladı.

Mavi Vatan'da gurur geçidi! Cumhurbaşkanı Erdoğan donanmayı selamlıyor - 1. Resim

Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar gemileri ile TCG Hızırreis denizaltısı bulunuyor.

Mavi Vatan'da gurur geçidi! Cumhurbaşkanı Erdoğan donanmayı selamlıyor - 2. Resim

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.

Çanakkale'den İstanbul'a zafer yolculuğu: Mavi Vatan'da gurur geçidi! - 3. Resim

Görkemli törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da gemileri selamladı. 

Çanakkale'den İstanbul'a zafer yolculuğu: Mavi Vatan'da gurur geçidi! - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

