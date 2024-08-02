Mavi Vatan'da yeni görev! Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz'e uğurlandı

Türkiye'nin yerli sondaj gemileri ile Mavi Vatan'da keşif çalışmaları aralıksız sürüyor. Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandı.

Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'de enerji kaynaklarına yönelik keşif çalışmalarını devam ettiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mavi Vatan'da çalışmalarına başlayacak olan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin Karadeniz‘deki yeni görev yerine uğurlandığını duyurdu.

"MAVİ VATAN MASAL DEĞİL, DESTANIMIZ OLACAK"

Mavi Vatan'a ilişkin tartışmalara vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Karadeniz'de bu yıl bitmeden bir keşif kuyusunu tamamlayıp, ümit ediyorum, milletimize güzel bir netice veririz" açıklamasında bulundu.

Akdeniz'den asla vazgeçmeyeceklerinin, birileri gibi Akdeniz'e veya Mavi Vatan'a masal gibi yaklaşmayacaklarını ifade eden Bakan Bayraktar "Mavi Vatan bizim denizlerdeki destanımız olacak" diye konuştu.