Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların pedagojik ve akademik gelişimini olumsuz etkileyen içeriklere karşı META’ya dava açma hazırlığında olduklarını belirtti. Bakan Tekin “Süreci başlatacağız, hazırlık içindeyiz şu anda. Ya içeriklerinizi bu çocukların erişemeyeceği şekle sokun ya da çocukların zarar görmeyeceği şekilde onaylayın. Yani bu şekilde değiştirecekler içerikleri” dedi.

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Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli mesajlar verdi. META’ya açılan davalar hakkında konuşan Bakan Tekin, “Bir hazırlık içerisindeyiz şu anda. Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde açıldığı gibi biz de Bakanlık olarak böyle bir süreci başlatacağız” dedi.

Sosyal medyada yaşlarıyla uyumlu olmayan içeriklerle karşı karşıya kalan çocukların olumsuz etkilendiğini ifade eden Bakan Tekin şöyle konuştu:

Aslında Türkiye'de bu süreci yöneten ana bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı değil. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, oralarda yürütülen çalışmalar var. Onların yetki ve görevleri var ama biz bu konudaki kararlı tutumumuzu göstermek için böyle bir sürecin içerisine gireceğiz.

“DEĞİŞTİRECEKLER İÇERİKLERİ”

Sosyal medya platformlarının içerik politikalarına değinen Bakan Tekin, "Ya içeriklerinizi bu çocukların erişemeyeceği şekle sokun ya da çocukların zarar görmeyeceği şekilde onaylayın. Yani bu şekilde değiştirecekler içerikleri. Şimdi de bu sosyal medyanın da etkisi var" ifadelerini kullandı.

Ailelerin alması gereken tedbirlere de değinen Tekin, Ebeveyn Okulu programına katılımı zorunlu tuttuklarını, bu yılki katılımın yüzde 91 olduğunu belirtti.

MEB, META’ya dava açacak! Bakan Tekin iki seçenek sundu: Ya şekle sokun ya da…

Okullardaki güvenlik tedbirlerine de değinen Bakan Tekin "En temel tedbirimiz, okullarda rehberlik faaliyetlerinin artırılması. Bununla ilgili bir eğitim içeriği oluşturduk rehber öğretmenlerle. Sonra Bakanlığımızın Bakanlık Yönetim Sistemi üzerinde bazı tedbirler aldık. Yani uyarıcı tedbirleri harekete geçirdik” dedi.

MEB, META’ya dava açacak! Bakan Tekin iki seçenek sundu: Ya şekle sokun ya da…

“KONTROL EDEBİLECEĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİL”

Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

Sosyal medya, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Biz öğrencilere her ne kadar okullarda cep telefonu yasaklamış olsak da, öğrencilere sosyal medya konusunda uyarılarda bulunsak da çocuk eve gittiğinde odasına kapanıyor ve sosyal medyayı kullanıyor.

MEB, META’ya dava açacak! Bakan Tekin iki seçenek sundu: Ya şekle sokun ya da…

BAHÇE GÖREVLİSİ KONUSU MASADA

Tekin, 31 bin bahçe görevlisi istihdam edildiğini anımsatarak, şu bilgileri paylaştı:

Onların devamlılığı açısından sorun olduğu için, 2027 bütçesine bu konuyla ilgili daha kalıcı bir çözüm üretebilir miyiz diye bütçe taslağını bu anlamda değerlendirdik. Onu konuşuyoruz şimdi. Zaten nasıl istihdam edeceğimize karar verirsek, işte emekli polis memurları, emekli astsubaylar, korucular, bekçiler, bir sürü seçenek var. Ama nasıl istihdam edileceğine dair kısım, yeni bir birim mi kurulacak meselesi.

MEB, META’ya dava açacak! Bakan Tekin iki seçenek sundu: Ya şekle sokun ya da…

Bakan Tekin, rakamları şöyle açıkladı:

2026-2027 eğitim öğretim yılında 1102 okulda sabit görev yapmak üzere 1015 okul kolluk görevlisi görevlendirilmiştir. Özel Güvenlik Görevlisi 2 bin 170, Okul Bahçe Görevlisi TYP Kapsamında 9 ay süreyle 31 bin, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı için 1102 okulda sabit görev yapmak üzere 1015 okul kolluk görevlisi, 25 bin 248 okulda okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde olacak 10 bin 961 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 23 bin 75 okulda, giriş-çıkış saatlerinde 7 bin 8 ekip görevlerini sürdürmektedir.

Görevli / Ekip Türü Görevli / Ekip Sayısı Kapsamındaki Okul Sayısı Açıklama / Görev Niteliği Okul Kolluk Görevlisi 1.015 1.102 Sabit görev yapmak üzere görevlendirilmiştir Özel Güvenlik Görevlisi 2.170 - - Okul Bahçe Görevlisi 31.000 - TYP kapsamında 9 ay süreyle Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi 10.961 25.248 Okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde Giriş-Çıkış Güvenlik Ekipleri 7.008 ekip 23.075 Giriş-çıkış saatlerinde görev yapmaktadır

Bakan Tekin “Kamu yönetimi mezunları okul müdürü olarak istihdam edilebilir mi, teknik anlamda yönetmek için?" sorusunu da cevapladı.

İki başlı bir yönetim oluşturmak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Ancak profesyonel okul yöneticileri düşüncesi konuşulabilir. Şu anda biliyorsunuz, bizim mevzuatımıza göre okul müdürü diye, okul yöneticisi diye bir kadro yok. Bu bir ikinci görev. Yani aslında öğretmen. Asli görevi öğretmenlik, öğretmenliğe ek olarak müdürlük yapıyor. Böyle olduğu için de belli bir saat derse girmek zorunda. Bugün hemen gündemimizde olan bir şey değil ama buna geçilmesi konusu tartışılabilir

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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