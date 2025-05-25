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Meclis devrede! Gündüz kuşağına şiddet ayarı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Meclis devrede! Gündüz kuşağına şiddet ayarı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Komisyonu taslak raporunda “Gündüz programlarında şiddeti özendirici ve meşru kılan detaylara yer verilmemeli” dedi.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak taslak raporunu hazırladı. Komisyon üyelerine gönderilen raporda, milletvekillerinin görüşleri, yerinde incelemeler ve uzmanların değerlendirmeleri doğrultusunda 113 tespit ve öneri yer aldı.

MEDYADA KADIN DOSTU İÇERİKLER... 

Raporda, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede mevzuatın güçlendirilmesi, farkındalık artırılması, medyada kadın dostu içerikler gibi başlıklar öne çıktı. Dijital medyada içerik üreticilerine kadın dostu bakış açısı kazandırılması gerektiği vurgulanırken, haber bültenlerinde şiddeti teşvik eden başlıklardan kaçınılması, olayların çözüm odaklı sunulması istendi.

ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRAN İÇERİKLERE SON VERİN!

Raporda “Gündüz kuşağı programlarında şiddeti meşrulaştıran anlatımlardan kaçınılmalı, kadının güçlenmesini destekleyen içeriklere yer verilmeli. Bu programlarda fazla tekrardan kaçınılmalı ve izleyicinin zihninde olumsuz yönde kalıcılık oluşturacak kelimeler vurgulanmamalı” ifadeleri yer aldı.

Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu’nun komisyon üyelerine ilettiği taslak, ek görüş ve düzeltmelerin ardından TBMM Genel Kuruluna sunulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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