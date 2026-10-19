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Merdiven sistemi kuruldu! Isparta'da kanyonda mahsur kalan 10 İHH gönüllüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor

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Isparta’da kanyonda mahsur kalan 10 İHH gönüllüsünü kurtarma çalışmaları yeniden başladı. Ekipler mahsur kalanlara ulaşmak için halatlarla merdiven sistemi kurdu.

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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan İHH gönüllülerini kurtarma çalışmaları sürüyor. Havanın kararması ve olumsuz koşullar nedeniyle ara verilen kurtarma çalışmalarına sabah yeniden başladı.

MERDİVEN SİSTEMİ KURULDU

Bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri Yağış nedeniyle kanyondaki suyun yükselmesi ve kanyonun sarp yapısının etkisiyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Merdiven sistemi kuruldu! Isparta'da kanyonda mahsur kalan 10 İHH gönüllüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor
Başlık ResmiMerdiven sistemi kuruldu! Isparta'da kanyonda mahsur kalan 10 İHH gönüllüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor

3 KİŞİ KURTARILMIŞTI

İHA destekli çalışmalarla yeri tespit edilen gruptan bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Mahsur kalan 13 kişiden 3'ü, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılmıştı.

Merdiven sistemi kuruldu! Isparta'da kanyonda mahsur kalan 10 İHH gönüllüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor
Başlık ResmiMerdiven sistemi kuruldu! Isparta'da kanyonda mahsur kalan 10 İHH gönüllüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor

NE OLMUŞTU?

İstanbul'dan kente gelen 14 kişilik İHH gönüllü grubu Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalmış, kayboldukları ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Mahsur kalan 13 kişinin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı. 13 kişiden 3’ünün, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldığı belirtilmişti.

Merdiven sistemi kuruldu! Isparta'da kanyonda mahsur kalan 10 İHH gönüllüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor
Başlık ResmiMerdiven sistemi kuruldu! Isparta'da kanyonda mahsur kalan 10 İHH gönüllüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor

Bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri mahsur kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, bölgeye gönderilen bir askeri helikopter ise vadiye iniş imkanı olmadığı için birkaç denemeden sonra ayrılmıştı.

Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Başka bir noktada bir arada bulunan ve sağlık durumları iyi olan 10 vatandaşımız ile de irtibat kurulmuş olup, gece şartları ile bölgenin sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle devam edilemediği için ara verilen kurtarma çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacaktır” denilmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Isparta
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