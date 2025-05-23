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Merkel, yeni hükümetin göç politikasını eleştirdi: Avrupa'nın mahvolduğunu görebiliriz

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Merkel, yeni hükümetin göç politikasını eleştirdi: Avrupa&#039;nın mahvolduğunu görebiliriz
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni hükümetin göç politikasını Avrupa Birliği'nin (AB) dolaşım özgürlüğüne yönelik bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle eleştirdi. Merkel açıklamasında, "Avrupa'nın mahvolduğunu görebiliriz ve ben bunu istemiyorum ve umarım yeni federal hükümet de bunu istemez. İstemediğini varsayıyorum." ifadelerini kullandı.

Merkel, Südwest gazetesinin Ulm kentinde düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Başbakan Friedrich Merz'in Almanya'nın sınırlarında göçmenleri geri çeviren yeni politikasına ilişkin, "Avusturya ve Polonya sınırında yasa dışı göçle tamamen mücadele edebileceğimize inanmıyorum. Ben her zaman Avrupa çözümlerinden yana oldum. Bir Avrupa çözümünün koordine edilmesi zor olsa bile, odak noktası dış sınırların korunması olmalıdır." dedi.

"AVRUPA'NIN MAHVOLDUĞUNU GÖREBİLİRİZ"

Merkel, bu tür uygulamaların kalıcı hale gelmesi durumunda herkes için AB içinde hareket özgürlüğüne mal olacağı uyarısında da bulunarak, "Aksi takdirde Avrupa'nın mahvolduğunu görebiliriz ve ben bunu istemiyorum ve umarım yeni federal hükümet de bunu istemez. İstemediğini varsayıyorum." diye konuştu.

SINIRDAN GERİ ÇEVRİLİYORLAR

Yeni hükümette İçişleri Bakanı olan Alexander Dobrindt, Almanya'nın dış sınırlarının daha sıkı denetlenmesi talimatı vermiş, bu kapsamda, geçerli giriş belgeleri olmayan veya başka bir AB ülkesinde sığınma başvurusu yapmış olanlar sınırdan geri çevrilmeye başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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