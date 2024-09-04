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Mersin'de sıcak saatler! Yolcu otobüsünde yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mersin&#039;de sıcak saatler! Yolcu otobüsünde yangın çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, işte son durum...

Olay Otoyolun Tarsus-Pozantı istikameti Damlama kantar bölgesinde yaşandı. Seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden şoför hemen aracı güvenlik şeridine çekti ve yolcuları indirdi. 

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araçta zarar meydana geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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