Mersin'de sıcak saatler! Yolcu otobüsünde yangın çıktı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Eylül 2024 04:32 - Güncelleme: 4 Eylül 2024 04:45 - Güncelleme:

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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, işte son durum...